San Valentino? I fiori sono bellissimi, ma costano. La nostra idea? Festeggiate con un messaggino!

E’ San Valentino, la festa più amata dagli innamorati. E se è vero che una rosa è segno d’amore ma che in realtà quel che conta è il pensiero, forse quest’anno, più d’ogni altro, è importante ricordare che il vero amore non ha bisogno di grandi gesti: a volte, può essere sufficiente un messaggino, ma fatto con cura e con sentimento.

SAN VALENTINO, QUAL E’ IL PREZZO MEDIO DI FIORI E BOUQUET?

Già, perchè leggendo i dati sui prezzi dei fiori, una rosa a gambo lungo (s’intende sopra i 70 cm), raggiunge i 10 euro a stelo. Ed è questo il fiore più venduto per questa festa. Il dato è fornito dall’Associazione dei Florovivaisti di Cia-Agricoltori Italiani.

Quali sono i fiori più venduti per questa festa? Sono aumentate del 20% le vendite di fronde e fogliame ornamentale. Ciò significa che nei bouquet sono presenti più confezioni con surplus di verde che di rose. Ruscus ed eucalipto sono venduti all’ingrosso a 10 euro al kg. Un bouquet medio costa 20 euro circa. Di solito è composto da iris, ranuncoli, fresie, anemoni, gerbere e garofani (da 1,5 ai 2 euro del ranuncolo clone, il più pregiato).

A causa dei costi energetici, è sempre più caro l’import delle rose da Equador, Colombia, Kenya e Etiopia, dove il basso costo della manodopera e il clima caldo, che non necessita serre riscaldate, non rendono più competitiva la produzione europea di questo fiore.

SAN VALENTINO, UNA BELLA CENA A RISTORANTE?

Dunque, i fiori potrebbero essere fuori dalla portata di molti, per non parlare del fatto che sono spesso d’importazione. Una bella cena a ristorante? Secondo le stime di confcommercio sarano tra i 270 e i 300 mila i clienti che stasera andranno nei ristoranti di tutta la Sicilia. Il numero è in crescita rispetto al 2022.

Il 60% delle attività di ristorazione offre oggi promozioni speciali e menu dedicati, con piatti ad hoc che richiamano il tema dell’amore. Il menu sarà per lo più ‘a pacchetto’, per una spesa media, nell’isola, intorno ai 40 euro a persona. Altre iniziative speciali riguarderanno l’offerta di aperitivi e cocktail a tema (lo farà il 10% dei ristoranti) e gli omaggi e i gadget alla clientela (8%). Inoltre, il 9% offrirà un intrattenimento musicale (principalmente musica di sottofondo) per far respirare ai clienti l’atmosfera tipica della festa degli innamorati. Si stima che complessivamente i ristoratori guadagneranno circa 10 milioni di euro in tutta la Sicilia.

SAN VALENTINO, CIO’ CHE CONTA DAVVERO E’ IL SENTIMENTO

Qualunque sia la vostra scelta per San Valentino, ricordate che ciò che conta non è tanto il pensiero, ma se il pensiero è sincero. Se in un piccolo gesto, come dicevamo anche un messaggino, riesce a trasparire sentimento e amore, non c’è regalo più bello che possa essere ricevuto.