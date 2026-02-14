San Valentino a Ragusa: ecco come innamorarsi tra le piazze della città

Se c’è una città che sa come vestirsi d’amore, quella è Ragusa. Questo sabato 14 febbraio, il capoluogo ibleo si divide tra l’energia vibrante del centro superiore e il fascino senza tempo di Ibla, offrendo un programma perfetto per chi vuole trascorrere un pomeriggio all’insegna della bellezza e della condivisione.

Il Pomeriggio in Via Roma: Musica e Shopping

Per chi ama il movimento e la vitalità del centro città, il punto di ritrovo è senza dubbio Via Roma. Essendo sabato pomeriggio, l’area è già in pieno fermento, ma l’atmosfera si scalderà ufficialmente a partire dalle 18:00.

Proprio nel cuore della via, il “Concerto in Love” trasformerà lo shopping pomeridiano in un momento magico: le note di Tiziana & Gianni Live faranno da colonna sonora alle coppie che passeggiano tra le vetrine. Non è solo musica, è un invito a rallentare il passo. Lungo la via, i mercatini artigianali offrono l’occasione per scoprire piccoli tesori fatti a mano, ideali per chi cerca un pensiero che non sia il solito regalo in serie. E se volete aggiungere un tocco di spensieratezza, una tappa alla pista di pattinaggio in Piazza San Giovanni è d’obbligo: un modo divertente per tenersi per mano e sfidare l’equilibrio prima dell’aperitivo.

L’Incanto di Ibla: Un Appuntamento “Fatto con Amore”

Scendendo verso Ragusa Ibla, il ritmo si fa più dolce. Il quartiere barocco, già di per sé uno scenario da film, ospita l’iniziativa “Fatto con Amore” all’interno del Giardino Ibleo.

Passeggiare tra i viali del giardino storico, circondati da stand di artigianato d’eccellenza, è un’esperienza che riconnette con la tradizione. Qui la fretta scompare: si può chiacchierare con gli artigiani, ammirare la maestria delle lavorazioni locali e godersi la vista mozzafiato sulla vallata mentre il sole inizia a calare. I mercatini restano aperti fino alle 20:00, permettendo di godersi l’ora dorata in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

Due Volti, Un’Unica Emozione

Che scegliate la vivacità di Ragusa Superiore o la quiete monumentale di Ibla, questo San Valentino 2026 conferma la capacità della città di accogliere residenti e visitatori con calore e stile. Tra una canzone d’amore in Via Roma e una passeggiata romantica tra le palme del Giardino Ibleo, Ragusa offre la cornice ideale per scrivere un nuovo ricordo speciale.

Un “Mese dell’Amore” che continua: i prossimi appuntamenti

Il San Valentino ibleo è un’esperienza che si protrae ben oltre il 14 febbraio, grazie a un palinsesto di eventi che animerà la città fino al 22 febbraio. Se vi siete persi le attività di oggi o volete semplicemente replicare, ecco cosa segnare in agenda:

Il San Valentino incontra il Carnevale (Domenica 15 febbraio): Domani l’atmosfera cambia sfumatura. In Piazza San Giovanni , dalle 10:00 alle 13:00, la pista di pattinaggio ospiterà il “Carnevale in pista”, un evento dedicato ai più piccoli (e non solo) dove cuori e mascherine si mescoleranno sul ghiaccio.

Domani l’atmosfera cambia sfumatura. In , dalle 10:00 alle 13:00, la pista di pattinaggio ospiterà il “Carnevale in pista”, un evento dedicato ai più piccoli (e non solo) dove cuori e mascherine si mescoleranno sul ghiaccio. Nel tardo pomeriggio, al Teatro Donnafugata di Ibla, andrà in scena lo spettacolo “Io, è finita la mia corsa”, un’occasione per chi cerca un post-San Valentino culturale di alto livello.

di Ibla, andrà in scena lo spettacolo “Io, è finita la mia corsa”, un’occasione per chi cerca un post-San Valentino culturale di alto livello. Mercatini e Artigianato: Se non siete riusciti a visitare gli stand oggi, i mercatini artigianali “Fatto con Amore” presso il Giardino Ibleo e quelli di via Roma continueranno a restare aperti durante la settimana e per tutto il prossimo weekend (21-22 febbraio), confermando Ragusa come centro dell’eccellenza creativa locale.

Se non siete riusciti a visitare gli stand oggi, i mercatini artigianali presso il Giardino Ibleo e quelli di via Roma continueranno a restare aperti durante la settimana e per tutto il prossimo weekend (21-22 febbraio), confermando Ragusa come centro dell’eccellenza creativa locale. I “Giovedì dell’Amore”: Per chi crede che l’amore vada festeggiato sempre, il 19 febbraio tornano le cene a tema presso i locali aderenti, con menù pensati per prolungare la magia della festa oltre la data canonica.

Per chi crede che l’amore vada festeggiato sempre, il tornano le cene a tema presso i locali aderenti, con menù pensati per prolungare la magia della festa oltre la data canonica. Cultura e Promozioni in Coppia: Fino al 22 febbraio, il Circolo di Conversazione a Ibla mantiene attiva la promozione “Love is in the air”: visite guidate speciali con la formula “paghi uno, entri in due”, un modo unico per scoprire uno dei gioielli architettonici più esclusivi della città insieme alla propria metà.

