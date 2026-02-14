San Valentino 2026: tradizione, spesa e nuove tendenze degli innamorati anche negli iblei

Mentre il calendario segna il 14 febbraio, la festa di San Valentino si conferma anche quest’anno un appuntamento sentito da molte coppie di tutte le età. Fiori, cioccolatini e cene romantiche restano tra i simboli più diffusi della giornata dedicata all’amore, ma stanno emergendo nuove abitudini e tendenze nei modi di festeggiare.

Secondo un’indagine nazionale, circa 6 italiani su 10 non rinunciano a celebrare San Valentino, con una spesa media di circa 80 euro per chi acquista regali o organizza un’uscita speciale per la persona amata.

I regali tradizionali — fiori e cioccolatini — rimangono molto amati, con ordini in crescita non solo nei negozi fisici, ma anche tramite piattaforme di consegna. Cresce anche la domanda di esperienze condivise. Secondo un’altra ricerca nazionale, il weekend culturale in città d’arte è il regalo ideale per oltre 4 italiani su 10, risultato che suggerisce una preferenza per il tempo di qualità trascorso insieme rispetto all’oggetto in sé.

Anche nel contesto siciliano non mancano iniziative dedicate alla festa degli innamorati. Località turistiche come “Fate l’amore a Taormina”: eventi di musica e atmosfere romantiche per San Valentino” offrono concerti, momenti al tramonto e performance pensate per trasformare la città in una cornice suggestiva per le coppie nel weekend tra il 14 e il 16 febbraio.

La pressione dell’inflazione si fa sentire anche sulle spese legate a San Valentino: bouquet di fiori si avvicinano spesso ai 60 euro o più e le scatole di cioccolatini di qualità possono superare i 30 euro, con costi più alti per esperienze come cene in ristoranti romantici o pacchetti benessere.

Nonostante non esistano al momento dati statistici specifici sulla provincia di Ragusa, anche nel nostro territorio la festa degli innamorati viene spesso celebrata con cene a tema nei ristoranti locali e con momenti speciali tra le vie dei centri storici.

In definitiva, San Valentino 2026 conferma la sua forza come giornata simbolica per celebrare sentimenti e relazioni, ma con un’evoluzione nelle modalità di festeggiamento: oltre ai classici fiori, cioccolatini e cene, aumenta l’importanza delle esperienze condivise, dei weekend insieme e di regali che creano ricordi duraturi.

© Riproduzione riservata