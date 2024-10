San Martino all’Oratorio Salesiano di Ragusa: Sport, Musica e Tradizione in un Evento da Non Perdere

Sabato 9 novembre, l’Oratorio Salesiano di Ragusa rinnova l’appuntamento con San Martino, celebrando la ricorrenza all’insegna di sport, musica e convivialità. La serata avrà luogo nella Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, nel suggestivo cortile dell’Oratorio, con inizio alle 18:00.

Chi è San Martino? Il Santo della Carità

San Martino di Tours, il santo della carità e della compassione cristiana, è ricordato per il suo gesto di generosità: donò metà del proprio mantello a un povero infreddolito. La sua festa, celebrata in tutta Italia e in Europa l’11 novembre, è spesso associata ai raccolti autunnali, simboleggiata dal vino novello, dalle castagne e da altri prodotti tipici stagionali.

Torneo di Pallavolo e Divertimento per Tutti

L’evento si aprirà con un torneo di pallavolo 6 contro 6, aperto a squadre composte da un massimo di 8 giocatori, di cui almeno una ragazza sempre in campo. È richiesto un contributo di 5 euro a giocatore, e la partecipazione è consentita dai 16 anni in su. Un momento di sport che unisce giovani e adulti per celebrare l’aggregazione e il divertimento.

Musica Folk e Grigliata Tradizionale

A seguire, l’atmosfera si animerà grazie al gruppo folk siciliano I Tavernieri, che porteranno sul palco la tradizione musicale dell’isola. Durante l’intrattenimento musicale, tutti i presenti potranno gustare una grigliata in stile oratoriano: panino con salsiccia, frittelle, vino, bibite e, per chi lo desidera, una deliziosa ricotta calda.

Partecipazione e Informazioni

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, contattare Stefano al numero 339 312 3024.

“Le serate come queste ci permettono di rafforzare i legami e di riscoprire le persone che hanno condiviso momenti speciali in questo cortile, evidenzia don Enrico Frusteri. La festa di San Martino rappresenta un’opportunità per far conoscere le nostre attività e il nostro impegno educativo, che si esprime al meglio nella convivialità.”

