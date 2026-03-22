San Giuseppe a Ragusa: chiusi festeggiamenti con grande partecipazione nel centro storico. FOTO GALLERY

Si sono conclusi ieri sera, nel cuore del centro storico di Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con la tradizionale processione che ha attraversato le vie del quartiere dopo il rinvio dei giorni scorsi a causa del maltempo.

Un appuntamento molto atteso, che anche quest’anno ha richiamato una partecipazione numerosa e sentita, confermando quanto la devozione al Patriarca sia profondamente radicata nella vita religiosa e comunitaria della città.

Nel pomeriggio, al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Corrado Garozzo, il simulacro di San Giuseppe è stato portato fuori dalla chiesa tra gli applausi dei fedeli. A segnare l’inizio del corteo, uno spettacolo pirotecnico che ha accompagnato l’uscita della statua, dando il via alla processione.

Il corteo ha poi attraversato le principali vie del centro storico, seguito da un flusso continuo di fedeli, famiglie e cittadini. A guidarlo i parroci Luigi Diquattro e lo stesso Corrado Garozzo, mentre le note del corpo bandistico Corpo Bandistico San Giorgio – Città di Ragusa hanno accompagnato i momenti più significativi del percorso.

Tra le tappe più intense, la sosta presso la parrocchia Angelo Custode, dove la comunità ha reso un omaggio speciale al simulacro, rinnovando un legame di fede che si tramanda da generazioni.

Le strade si sono riempite di persone, restituendo l’immagine di una comunità unita attorno a una delle celebrazioni più identitarie del territorio. Una partecipazione che ha attraversato ogni momento dei festeggiamenti, culminando in una processione vissuta con intensa partecipazione e profonda spiritualità.

Con l’ultimo atto di ieri sera si chiude così un’edizione particolarmente partecipata, segnata da una forte presenza popolare e da un clima di autentica devozione che continua a caratterizzare i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa.



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