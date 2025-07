Sampieri, un mare di sorrisi e speranza: in festa il progetto “Nessuno Escluso” per dire no alla povertà educativa

Un pomeriggio di festa, emozione e futuro. Lunedì 30 giugno, Sampieri si è trasformata in un palcoscenico di sorrisi e condivisione grazie alla Festa di Fine Anno del progetto “Nessuno Escluso”, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e finalizzato a contrastare la povertà educativa nei territori più fragili, attraverso interventi socioeducativi innovativi e inclusivi.

Un appuntamento che ha rappresentato il momento culminante di un anno intenso di attività dedicate ai bambini, alle loro famiglie e alla comunità. A promuovere il progetto è il Consorzio Martin Luther King di Firenze, con il supporto operativo della sede “MH Casa delle Culture” di Scicli e la partecipazione attiva di numerosi partner locali: l’Associazione Piccoli Fratelli, LAbCasa Gialla sul Molo APS, la Cooperativa Agire, i Clown Dottori di “Ci ridiamo su”, il Comune di Scicli e gli Istituti comprensivi “Don Milani” di Scicli e “Raffaele Poidomani” di Modica.

Un progetto che forma e trasforma

Ad aprire la giornata, nella suggestiva cornice del salone di “Casa Gialla sul Molo”, la proiezione del video realizzato dai bambini partecipanti al laboratorio di giornalismo televisivo: un percorso originale che li ha visti protagonisti davanti e dietro la telecamera, impegnati a riflettere su temi come il rispetto dell’ambiente, il mare, il riciclo e l’identità di Sampieri come borgo marinaro. Uno sguardo fresco, critico e sorprendente, che testimonia quanto i più piccoli abbiano da dire quando vengono messi nelle condizioni di farlo.

Tra clown, giochi e caccia al tesoro

Il pomeriggio è proseguito tra risate e magia grazie all’intervento dei clown dell’associazione “Ci ridiamo su”, capaci di coinvolgere bambini e adulti in un clima di leggerezza educativa. E poi racconti, laboratori e una caccia al tesoro sul lungomare, organizzata dalle operatrici della Cooperativa Agire, che ha entusiasmato i più piccoli con prove, indizi e corse sfrenate alla scoperta del “tesoro” nascosto.

La voce del progetto

“La realizzazione è andata ben oltre le aspettative – ha dichiarato Natalia Carpanzano, project manager di ‘Nessuno Escluso’ –. Questo evento è stato il coronamento di un anno in cui ogni partner ha lavorato con passione al fianco dei bambini. L’obiettivo non era solo educare, ma creare legami, coltivare curiosità e offrire strumenti per leggere la realtà con spirito critico e consapevole. I sorrisi dei bambini sono la prova più tangibile del nostro successo”.

Uno sguardo al futuro

Il progetto “Nessuno Escluso” proseguirà con il secondo anno a partire da settembre, sempre con l’obiettivo di dare spazio, voce e opportunità a chi troppo spesso rischia di restare ai margini. In un tempo in cui l’inclusione non è solo un valore ma una necessità, la comunità di Sampieri e i suoi bambini hanno dimostrato che la scuola, la cultura e il gioco possono diventare strumenti di vera trasformazione sociale.

