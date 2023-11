Salvo Fazzino e Sygla, tra le eccellenze siciliane del Premio Telamone

Tra le personalità siciliane premiate per essersi distinte per impegno etico, culturale e sociale, ci sarà anche Salvo Fazzino, artigiano ragusano di adozione, creatore di Sygla, penne realizzate artigianalmente in legno. Si tratta del Premio Telamone 2023 che verrà conferito nel corso della 46ma edizione del Premio Telamone, in programma il 25 novembre alle 16.30 nella Sala Zeus del Museo archeologico regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, nella Valle dei Templi.

Come enunciato nel sito istituzionale del premio, la statuetta del Telamone è “assegnata annualmente a personalità siciliane che si sono distinte nelle diverse professioni per il loro impegno etico, culturale e sociale, dando prova di grande levatura e rendendo orgogliosa la Sicilia e il Paese”.

Ecco i nomi dei premiati: il giornalista Rai e scrittore Roberto Alajmo; l’oncologo Fabio Calabrò, attualmente direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma; il magistrato Carlo Caponcello, Procuratore generale della Corte di Appello di Messina; Salvatore Fazzino artigiano innovativo e fondatore del brand Sygla; il Gruppo Mancuso, leader nel panorama internazionale per la produzione ittica e brand di eccellenza anche nella produzione di gelati; Giuseppe Notarstefano presidente nazionale dell’Azione Cattolica; l’imprenditrice Iolanda Riolo, nominata Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica; la scrittrice Cristina Cassar Scalia; Valerio Valenti, Prefetto della Repubblica e già Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.

“Premio Telamone per la Pace e la solidarietà”, attivo dal 1981, a don Pino Vitrano coordinatore e responsabile della comunità ‘Missione di Speranza e di Carità’ di Palermo, co-fondata assieme a Fratello Biagio Conte.