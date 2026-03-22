L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Salvami. La poesia di Giovanni Gulino dedicata alla primavera
22 Mar 2026 19:51
SALVAMI
Il mio spirito
cerca la bellezza,
negli ardui sentieri della vita.
Tesse canti d’amore
si ristora il cuore,
avvolgo tra le mani
echi di ricordi lontani.
Faccio pace col passato
l’uomo più volte,
m’ha ingannato.
Il mio spirito è pronto
a guarire, da speranze svanite
che l’umanità si possa redimere.
Salvami, dal suggello
di guerre interiori,
a cui non sappiam dare spiegazioni.
Mi resta solo un filo di voce,
da donare a chi non ne ha,
nella trincea della vita, salvami
con i tuoi insegnamenti.
Così sarò libero
e mi salverò
dai miei tormenti.
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