Salvami. La poesia di Giovanni Gulino dedicata alla primavera

SALVAMI

Il mio spirito

cerca la bellezza,

negli ardui sentieri della vita.

Tesse canti d’amore

si ristora il cuore,

avvolgo tra le mani

echi di ricordi lontani.

Faccio pace col passato

l’uomo più volte,

m’ha ingannato.

Il mio spirito è pronto

a guarire, da speranze svanite

che l’umanità si possa redimere.

Salvami, dal suggello

di guerre interiori,

a cui non sappiam dare spiegazioni.

Mi resta solo un filo di voce,

da donare a chi non ne ha,

nella trincea della vita, salvami

con i tuoi insegnamenti.

Così sarò libero

e mi salverò

dai miei tormenti.

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