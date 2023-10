Salute mentale e trekking. Al via domani il progetto “Sui sentieri iblei” ideato dall’Asp Ragusa e l’associazione Kalura

Cinque le tappe contenute nel progetto, alla sua seconda edizione, indirizzato alle persone affette da disturbi psicologici che impegneranno i partecipanti dall’11 ottobre al 17 novembre in un programma spalmato in appuntamenti che porteranno a conoscere il territorio ibleo e le sue bellezze naturalistiche e storiche. Arriva così per il secondo anno consecutivo il nuovo percorso rivolto alle problematiche della salute mentale; un percorso, già sperimentato dall’UOC di Psichiatria Ragusa-Vittoria con risultati importanti, che mette assieme le bellezze del territorio ibleo e il benessere psicofisico di tutti, operatori, utenti, familiari, volontari, i partecipanti all’iniziativa.

Con il progetto trekking “Sui sentieri iblei” cinque gli appuntamenti.

Si parte domani, appuntamento alle 8.30, nella sede del CSM di Ragusa, con l’escursione che impegnerà i partecipanti nell’anello di Cava Misericordia, la più tipica delle cave iblee, in mezzo alla natura e fra trazzere e mulattiere, l’eremo della Madonna della Misericordia ed i mulini ad acqua. Seconda tappa a Cava Ispica, nella sua parte nord; la terza tappa il 27 ottobre con il percorso “Dal Pisciotto a Punta Corvo” a Sampieri; il 10 novembre a Cava Gria; il 17 novembre la quinta tappa con la visita di Cava Volpe.