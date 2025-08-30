Salta su una fontana a Vittoria, forse in preda ai fumi dell’alcool. Le immagini diventano virali

Storie di ordinaria follia giovedì scorso nel centro storico di Vittoria. L’episodio si è verificato in via Ruggero Settimo, nella zona in cui si trovano le due fontane con vasca denominate “Fonte Cancellieri”.

Un giovane probabilmente di età inferiore ai 30 anni, viene inquadrato con un filmato amatoriale mentre si muove più o meno maldestramente sul bordo della fontana. Con una mano comincia a lanciare getti d’acqua dalla vasca della fontana alla strada, anche mentre passano delle auto. Via Ruggero Settimo è una delle assi più importanti della viabilità cittadina, con una direzione dallo stadio comunale in direzione di Scoglitti. In alcuni momenti oil giovane sembra accennare delle danze, in altre preleva l’acqua con un braccio e la lancia in strada.

Il filmato amatoriale è stato acquisito dai vigili urbani che hanno avviato le indagini. Il giovane è probabilmente un immigrato. Una delle ipotesi è che possa provenire dall’ampia zona di periferia, alle spalle della stazione ferroviaria, in cui molti immigrati vivono in decrepite catapecchie. Il giovane potrebbe essere ubriaco, o potrebbe aver assunto delle droghe, come il crack.

L’episodio sembra non sia un vero e proprio reato, quanto piuttosto un atto di inciviltà, segno di quel degrado che molti segnalano nel centro storico, chiedendo maggiori controlli delle forze dell’ordine.

Prendono il nome da Palazzo Cancellieri, nella cui parete sono inglobate e dal sindaco Rosario Cancellieri che sul finire del XIX secolo realizzò la condotta che portava l’acqua dalla zona di Sciannacaporale, tra Chiaramonte Gulfi e Ragusa, fino a Vittoria. Grazie a cancellieri Vittoria potè avere un adeguato rifornimento di acqua e le due fontane ne restarono muto testimone.

Le due fontane sono molto belle, composte da blocchi di pietra sagomata e da esse fuoriescono dei getti di acqua che finiscono nella piccola vasca ovale sottostante. Dei leoni sagomati sono situati attorno al rubinetto e ai getti d’acqua.

L’episodio è stato segnalato sui social e, tra gli altri, dall’assessore Fabio Prelati che invoca dei provvedimenti severi e persino il cosiddetto “Daspo urbano”. “Non è tollerabile – scrive Prelati – assistere a scene simili. I nostri luoghi, i nostri monumenti, i nostri quartieri vanno rispettati e non importa né la nazionalità, né il colore, né il sesso, né l’età. Vanno perseguiti e allontanati. Auspico che le forze dell’ordine possano risalire all’identità di questo soggetto e applicare il Daspo urbano previsto in tali casi”.

