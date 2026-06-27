Ragazzino ustionato alle gambe portato al Pronto soccorso a Modica

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Un ragazzino portato al Maggiore di Modica con l’ambulanza del 118, per le ustioni da idrocarburi nella parte inferiore del corpo. È arrivato stanotte intorno all’1.40 assieme ad altre 85 persone, salvate dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 311 che era partita alla ricerca di un barchino sovraccarico e in difficoltà, segnalato a circa 50 miglia a sud est di Pozzallo.

Ottantasei persone in tutto, quindi; oltre a 69 uomini, anche 16 minori maschi e una ragazzina che erano partiti dalla Libia tre giorni fa.

Dopo il primo controllo medico dell’Usmaf, sanità marittima, con il medico Vincenzo Morello, e il secondo controllo del medico dell’Asp, Angelo Gugliotta, come da prassi acquisita, tutti, tranne il ragazzino, sono stati condotti all’hot spot per completare le procedure di identificazione. Le nazionalità di provenienza dichiarate sono Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Ad attenderli in banchina, la Fondazione Migrantes e la Protezione civile di Scicli.

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