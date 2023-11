Sabrina Milone nuovo presidente del FAI Sicilia

Sabrina Milone è stata nominata come il nuovo Presidente Regionale del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) della Sicilia. Nata nel 1970, è sposata con l’architetto Pai Riggio ed è madre di due gemelli. Risiede a Palermo, dove svolge la professione di architetto, avendo conseguito la laurea con lode presso l’Università di Palermo con una tesi in restauro architettonico.

IL PERCORSO NEL FAI

Il suo percorso all’interno del FAI inizia nel 2012, quando entra a far parte come volontaria e successivamente viene designata delegata. Ha ricoperto il ruolo di Capo Gruppo FAI Corleone fino al 2017, quando è stata nominata Capo Delegazione FAI Palermo. Questa designazione è stata ufficializzata durante il convegno nazionale del 2018, tenutosi proprio a Palermo. La sua nomina è stata voluta dai vertici della sede centrale del FAI ed è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i delegati siciliani, in riconoscimento del suo impegno e della dedizione nel servizio per il FAI.

Durante il suo mandato alla guida della delegazione palermitana, ha raggiunto diversi obiettivi significativi, tra cui il ripristino dell’area verde del Complesso Monumentale di San Giovanni degli Eremiti, un monumento simbolo della città di Palermo. Ora, come Presidente Regionale del FAI, si prepara ad affrontare nuove sfide per il prossimo triennio. Attualmente, mantiene ad interim la carica di Capo Delegazione di Palermo.

Il ruolo del Presidente Regionale del FAI è di grande importanza all’interno della Fondazione, in quanto diventa il punto di riferimento e di contatto tra le istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio e tutte le Delegazioni e Gruppi FAI presenti nella regione di riferimento, tramite la sua rete personale di contatti.