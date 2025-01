“Runacceptable”: 500 allenamenti e una community walk per celebrare il benessere

Un’idea nata da un percorso personale di rinascita, diventata un progetto capace di unire l’Italia intera. Così si può raccontare *“Runacceptable”*, l’iniziativa ideata da *Gabriele Dovis*, imprenditore e corridore ragusano di adozione, che celebra i suoi primi 500 allenamenti con una *community walk*.

L’appuntamento è fissato per il *1 febbraio a Ragusa*, con partenza dall’asilo nido “Cestino dei Tesori” in via della Costituzione 71. L’evento inizierà alle ore 10:00 e si svilupperà su un circuito cittadino di 5 km, coinvolgendo chiunque voglia partecipare per festeggiare questo primo traguardo insieme alla comunità che si è formata attorno al progetto. *Una storia che ispira*

La storia di Gabriele Dovis è un esempio concreto di trasformazione personale. Nel 2021, alla soglia dei 40 anni, Gabriele pesava 130 kg e viveva con la paura di morire. La corsa è stata per lui il punto di svolta: in due anni è riuscito a perdere 50 kg, cambiando radicalmente il suo stile di vita. Nel 2023 ha coronato il sogno di correre la *Maratona di New York* e, poco dopo, la *0-3000 dell’Etna*, una delle corse più impegnative al mondo.

Le sue imprese non sono passate inosservate. Media come *Radio Deejay*, *Sky* e *SportFace* hanno raccontato la sua storia, e nel 2024 il comitato dei Giochi Olimpici di Parigi lo ha invitato a partecipare alla “Marathon pour tous”, la prima competizione olimpica aperta al pubblico. *Nasce Runacceptable*

L’esperienza personale di Gabriele si è trasformata in ispirazione per gli altri, dando vita al progetto *“Runacceptable”*. L’obiettivo è quello di creare una rete di supporto per chi vuole migliorare il proprio benessere fisico e mentale, attraverso l’aiuto di coach, nutrizionisti e psicologi. Che si tratti di perdere peso, sentirsi in forma, prepararsi a una competizione o semplicemente trovare una comunità di supporto, “Runacceptable” offre un percorso a 360° per il benessere.

“Mi sembra incredibile pensare a questo meraviglioso viaggio, dal primo allenamento di 20 minuti con 130 chili addosso, fino alla Maratona di New York e poi alle Olimpiadi di Parigi”, racconta Gabriele. “Voglio celebrare questo importante traguardo con una community walk: un momento speciale per condividere il valore del movimento, della determinazione e della gioia di stare insieme”.

*Un invito aperto a tutti*

L’evento del 1 febbraio sarà un’occasione per camminare insieme e celebrare i valori che Gabriele promuove attraverso “Runacceptable”: determinazione, solidarietà e amore per il movimento. Per partecipare o saperne di più, è possibile visitare il sito *runacceptable.com <runacceptable.com>* o seguire i canali social del progetto.

Che siate esperti corridori o semplicemente curiosi di fare un passo verso un nuovo inizio, questa community walk sarà l’opportunità perfetta per mettersi in gioco e sentirsi parte di qualcosa di più grande.

