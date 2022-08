Ruben Falla all’Asd Ragusa calcio

Ruben Falla, classe 2002, originario di Siracusa, la scorsa stagione in forza al Troina in Serie D, è un nuovo giocatore dell’Asd Ragusa calcio 1949. Il difensore centrale si dice entusiasta di potere avviare questo nuovo percorso con la maglia azzurra.

“Ho molta grinta in corpo, anche personalmente – afferma – perché, dopo le difficoltà della scorsa stagione, questo per me è da considerare come un anno di rinascita, di miglioramento personale. Poterlo fare con il Ragusa è una grande opportunità e non la voglio assolutamente sprecare. Ragusa, oggi, anche alla luce di quanto è stato fatto durante la scorsa stagione, è considerata una grande piazza. Stiamo parlando di una società dalle importanti caratteristiche e per questo è ambizione di tutti poterci avere a che fare. Cercherò di dare il massimo, di fare del mio meglio, per consentire di esaltare nella maniera migliore le caratteristiche della squadra azzurra”.

Alla firma erano presenti il presidente Giacomo Puma e il vicepresidente Emanuele Carnazza. “Falla ci sembra un giocatore che corrisponde alle caratteristiche da noi ricercate – dicono i vertici della società azzurra – è chiaro, ovviamente, che sarà il campo ad esprimere il verdetto. Però, allo stesso tempo, non possiamo non fare nostre le valutazioni dello staff tecnico che ritiene questa pedina all’altezza del compito che saremo chiamati a sostenere nel corso di un campionato molto complicato come quello di Serie D, a maggior ragione quello di questa stagione. La società è pronta ad esprimersi al meglio delle proprie possibilità”.