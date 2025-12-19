Rubava gasolio al MUOS di Niscemi: arrestato dipendente civile USA

È stato colto in flagranza di reato mentre sottraeva carburante da un’infrastruttura militare statunitense, il Muos. I Carabinieri della Compagnia di Polizia Militare per l’Aeronautica Militare di Sigonella hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente a San Cono, dipendente civile del Governo degli Stati Uniti e in servizio presso il sito MUOS di Niscemi, con l’accusa di furto.

L’uomo è stato sorpreso mentre asportava circa 40 litri di gasolio dalle cisterne dell’impianto, appartenente al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’intervento è scattato al termine di una mirata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma in stretta collaborazione con il NCIS (Naval Criminal Investigative Service) di Sigonella, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, guidata dal procuratore Salvatore Vella.

A seguito dell’arresto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 400 litri di carburante, custoditi in 14 taniche da 20 e 30 litri. Sequestrato anche un arredo da ufficio, ritenuto provento di furto ai danni della stessa infrastruttura militare.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del 37enne. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Gela.

In via cautelativa e in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri della Stazione di San Cono hanno proceduto anche al ritiro di nove fucili e due pistole, regolarmente detenuti dall’uomo presso la propria abitazione.

© Riproduzione riservata