Rubata la moto a due turisti a Palermo: l’appello per ritrovarla, dovevano arrivare fino a Modica

Dovevano visitare la Sicilia ma gli è stata rubata la moto a Palermo. E’ quanto accaduto a due turisti in via Filippo Corazza.

Adesso hanno deciso di affidarsi a un accorato appello affinché possano essere aiutati a ritrovare la loro due ruote. La moto è una Honda Africa Twin 1000L Ads del 2019. La coppia, entrambi 32enni provenienti da Milano, era già stata in Sicilia ed era voluta tornare dopo tanti sacrifici per far collimare le loro ferie e aver messo da parte i necessari soldi.

IL VIAGGIO

Tutto sfumato in una notte. “Questo viaggio – raccontano – era il regalo che ci siamo fatti per il nostro nono anniversario di fidanzamento. Palermo era la nostra prima tappa, avremmo voluto proseguire per Marsala, Agrigento, Modica, Siracusa e Taormina. In pratica fare tutto il giro della Sicilia in moto. Avevamo aspettato tanto tempo per organizzare il viaggio, risparmiare, avere le ferie. In Sicilia eravamo già venuti qualche anno fa ed era stato un posto magico per noi, per questo non vedevamo l’ora di ritornare”.

