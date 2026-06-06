Rubata a Gela, ritrovata a Vittoria: l’auto serviva forse per compiere un furto ?

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Era stata rubata a Gela al mattino ed è stata ritrovata a Vittoria, in pieno centro cittadino, intorno alle 19. I vigili urbani hanno notato una vettura parcheggiata tra via Duca d’Aosta e via Cristoforo Colombo. L’auto aveva i vetri dei finestrini rotti: facile intuire che qualcosa non andava. Gli agenti della Polizia locale si sono avvicinati e hanno preso in consegna la vettura.

Proprio in quel momento il proprietario si trovava negli uffici della Polizia a Gela per denunciare il furto della vettura, di cui, al momento del ritrovamento, non c’era ancora traccia nei tabulati informatici relativi a furti di vetture.

Poco più tardi però, è comparsa la targa della vettura e si è così scoperto che l’auto era stata rubata a Gela la stessa mattina. Dopo i rilievi e le analisi necessarie, l’auto sarà restituita al proprietario.

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