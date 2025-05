Rubano un’auto, si schiantano e fuggono: caccia ai ladri

L’auto, una Fiat Panda, era stata rubata a una signora modicana nella frazione di Frigintini nella tarda serata di ieri. Poi, nella fuga, l’incidente che ha seriamente danneggiato l’autovettura. Dei ladri nessuna traccia. I ladri, per allontanarsi ad alta velocità da Frigintini, a bordo della Panda appena rubata, hanno perso il controllo del mezzo in via Modica-Noto, in località Passogatta sfondando il guard-rail e, dopo un volo di circa sei metri, sono finiti nel burrone sottostante ad una ventina di metri di distanza dal luogo dell’impatto.

Sul posto la Polizia che ha rilevato l’incidente e che ha avviato le indagini: si cercano i ladri fuggitivi e non si sa se siano rimasti feriti. Alla malcapitata signora, proprietaria della Fiat Panda, non è rimasto altro, al momento, che la comunicazione dell’incidente

