Rubano i cavi elettrici: San Giacomo resta senz’acqua

Un furto di cavi elettrici ha causato la sospensione dell’erogazione idrica nella zona di San Giacomo. Il *Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa*, responsabile dell’acquedotto rurale *S. Rosalia*, ha segnalato il *gravissimo furto dei cavi di alimentazione dell’impianto di sollevamento*, indispensabili per il funzionamento del sistema idrico.

A causa dell’accaduto, l’erogazione dell’acqua è *momentaneamente sospesa*. Il Consorzio invita tutti i residenti di *San Giacomo*, delle *contrade limitrofe* e gli utenti che si approvvigionano da questa rete *a limitare i consumi e a utilizzare le riserve idriche con parsimonia*, fino al completo ripristino del servizio.

I tecnici del Consorzio sono già al lavoro per *riparare i danni e ripristinare la rete elettrica*, così da consentire quanto prima la normale distribuzione dell’acqua.



