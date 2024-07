Ruba gioielli all’ex moglie: denunciato a Ragusa

I carabinieri di Ragusa hanno denunciato un cittadino italiano accusato di ripetuti furti di gioielli e bigiotteria ai danni della sua ex moglie, per un valore complessivo di oltre 2.000 euro. L’uomo è stato denunciato anche per non aver pagato l’assegno di mantenimento alla figlia.

I controlli dei carabinieri continueranno anche durante le prossime settimane.

© Riproduzione riservata