Roma-Catania in 5 ore: il nuovo Ponte cambia tutto. Il rendering definitivo è da brividi: nessuno se lo aspettava così. GUARDA IL VIDEO

È stato finalmente diffuso il rendering definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che promette di cambiare radicalmente la mobilità tra la Sicilia e il resto d’Europa. Il progetto aggiornato mostra non solo l’imponente struttura sospesa che collegherà l’isola al continente, ma anche tutte le opere accessorie previste nei territori di Calabria e Sicilia: un intervento infrastrutturale dal valore complessivo di circa 8 miliardi di euro.

L’immagine svelata oggi restituisce una visione concreta di quello che, se i tempi saranno rispettati, diventerà il ponte sospeso più lungo al mondo, sia per traffico stradale che ferroviario. Il CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) dovrebbe approvare il progetto entro la terza settimana di luglio, aprendo la strada ai cantieri preparatori e alle procedure di esproprio a partire da settembre. I lavori veri e propri inizieranno a metà 2026, con apertura al traffico prevista per il 2032.

Il ponte e le opere a terra: più di un semplice collegamento

Il progetto non si limita alla costruzione del ponte, ma include una fitta rete di nuove strade e ferrovie, riqualificazioni urbane e ambientali, infrastrutture idriche, e una serie di opere compensative che miglioreranno concretamente la qualità della vita nelle due regioni interessate. L’obiettivo è chiaro: trasformare lo Stretto da barriera a motore di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

A realizzare l’opera sarà un consorzio internazionale composto da aziende leader nel campo dell’ingegneria provenienti da Italia, Danimarca, Giappone, Stati Uniti e Spagna.

Un nuovo tempo per il Sud

Una volta completato, il ponte permetterà il collegamento diretto tra le reti ferroviarie e stradali di Sicilia e continente, con impatti immediati su tempi di percorrenza e intermodalità. Il viaggio in treno tra Roma e Catania, oggi lungo circa nove ore, sarà ridotto a cinque ore nette.

© Riproduzione riservata