Rivisti gli orari della raccolta rifiuti a Sampieri: non più sotto il sole cocente

Quegli operatori ecologici costretti a lavorare sotto il sole battente e “cotti” da un caldo torrido avevano fatto rizzare i cappelli ad esponenti politici ma soprattutto ai cittadini che avevano reclamato turni lavorativi più…umani. Appello e lamentele comprese sono state raccolte dall’Amministrazione Marino e dalla stessa struttura organizzativa della ditta Impregico che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio sciclitano, in città comprese le borgate e le zone rurali. “Da ieri a Sampieri la raccolta delle frazioni della differenziata viene effettuata la mattina, dopo una interrogazione urgente che ho presentato nell’ultima seduta del consiglio comunale, tenutasi lo scorso 1° luglio – commenta la consigliera Licia Mirabella – in tal modo si salvaguarda sia la pulizia del territorio che soprattutto la salute dei lavoratori impegnati nella raccolta”.

Ad avanzare delle perplessità nei giorni scorsi erano stati anche cittadini residenti o villeggianti a Sampieri.

“Nonostante il caldo torrido di questo periodo, la raccolta da parte della Impregico è stata effettuata in orari proibitivi dalle 14 alle 16.30, avevamo sperato che questi orari venissero rivisti. Non dobbiamo dimenticare che in caso di bollino rosso gli orari di servizi pomeridiani di igiene urbana, in Sicilia, sarebbero iniziati alle 16.30 anziché alle 12.40 – commenta un cittadino – da ieri, 2 luglio, i giovani ‘impregichini’ stanno effettuando il ritiro in orario consono alle temperature del periodo, dalle 7.30 alle 8. Con soddisfazione notiamo che la ditta gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale si sia adeguata alle varie ordinanze per la salvaguardia del personale”.

