Ritorna l’incubo furti nel centro storico di Modica

L’appartamento messo a soqquadro.

Come volevasi dimostrare. Puurtroppo. A modica bassa ancora furti in appartamento. L’ultimo in ordine di tempo quello ieri in piano giorno in un appartamento in Viale Medaglie D’oro. I ladri, o il ladro, ha forzato il portoncino di ingresso dell’abitazione situazione in un condominio è ha letteralmente messo a soqquadro l’appartamento, come potete vedere chiaramente delle foto, alla ricerca di gioielli e denaro.

Magro per fortuna il bottino, considerato che i proprietari in via cautelativa non tenevano preziosi in casa. Solo 40 euro e qualche oggetto in oro. La polizia di Modica, prontamente intervenuta, sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’intrusione anche al fine di individuare eventuali elementi in comune con gli altri furti di questi giorni.

Ritorna quindi la paura nel centro storico dei furti anche negli esercizi commerciali. Evidentemente qualcosa nel sistema sicurezza sta continuando a funzionare e non possiamo certo addebitarla alle forze dell’ordine che si stanno spendendo al massimo delle loro energie e forze per risolvere il problema.