Ritorna la “Paolo Ferro” per i ragazzi diversamente abili a Scicli. Grazie ad un protocollo con l’associazione “Smile Odv”

Un patrimonio di servizio che non andrà disperso. La signora Dora Pisana, morta alcuni anni fa, ne sarebbe veramente contenta. La “Paolo Ferro”, associazione che per oltre un trentennio ha svolto un lodevole servizio al fianco delle famiglie con persone disabili al loro interno, continuerà a vivere. Lo farà grazie all’accordo raggiunto con l’associazione “Smile Odv” nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede del centro di incontro di Donnalucata. Alla riunione presenti la presidente della “Smile Odv” Stefania Fiorilla ed il presidente della “Paolo Ferro”, Carmelo Mandarà. Presenti all’incontro le famiglie degli assistiti legati per anni alla signora Dora Pisana ed al suo servizio nato in memoria del figliolo appena decenne deceduto per malattia.

Due realtà legate al mondo della disabilità che mettono insieme le loro forze.

Due volte la settimana i ragazzi della “Paolo Ferro” potranno fruire dei servizi offerti dalla “Smile Odv” e la prima associazione metterà a disposizione il pulmino di proprietà con un comodato d’uso e e coadiuverà le volontarie ed i volontari della “Smile Odv” nell’organizzazione delle attività rivolte alle persone con disabilità che seguono entrambe le associazioni. L’interruzione del servizio della “Paolo Ferro” risale ai tempi del Covid ed al decesso dell’anima del sodalizio, la signora Dora Pisana. Ora la riorganizzazione con l’impegno a garantire il servizio due volte la settimana in un clima di grande e serena collaborazione che permetterà agli utenti di usufruire di prestazioni e di momenti di ricreazione e ludici utili a tenerli legati alla vita sociale.

