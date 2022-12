Ritorna la danza sacra in cerchio a Ragusa che celebra la sacralità della vita. VIDEO

Carolina Botti,Presidente dell’ associazione italiana danza sacra in cerchio ritorna con le sue danze popolari rompendo il silenzio per ritrovarsi con gioia “mano nella mano”.

Il 26 e 27 Novembre è ritornata a Ragusa l’ insegnante di danza sacra in cerchio, Carolina Botti, con uno stage che ha riproposto vari tipi di danze popolari toccando molti temi, da quello del rispetto per la natura e per l’essere umano a quello della pace e non solo.

La docente insegna da oltre trent’ anni in Italia e all’ estero conducendo training di formazione, seminari e corsi. Si è formata presso la “Findhorn Foundation”in Scozia ampliando in seguito il suo bagaglio esperenziale e di conoscenze.

Grande è stata la partecipazione a questo evento svoltosi, presso la sede della scuola di danza di Mila Plavsic e organizzato dalla docente e musicoterapeuta Campo Gabriella.

“Ritrovarsi dopo un periodo di stasi è stato emozionante per tutti i partecipanti, sia nuovi che non. La danza sacra ci ha trasportato in uno spazio fatto di simboli e forme in movimento creando un ponte di comunicazione tra la nostra essenza più profonda e l’ altro . Nel cerchio danzante viaggiano emozioni e riemergono riflessioni sui grandi valori e sulla sacralità della vita in tutta la sua bellezza.”

Queste le riflessioni della docente e pedagogista Campo Gabriella , che ha voluto riproporre lo stage anche qust’anno.” La danza sacra in cerchio e’ un percorso artistico , creativo che crea comunione e armonia tra i partecipanti. Io penso che tutti e in particolar modo noi docenti, dovremmo essere persone che trasmettono armonia e creatività tra i giovani , dovremmo riflettere e far riflettere, sui grandi valori della vita per amarla e rispettarla.

Un grande riconoscimento va a Carolina Botti che con la sua professionalità ed il suo carisma, ha regalato ai partecipanti la possibilità di esprimersi attraverso il corpo danzante e di sperimentare il piacere di “tenersi per mano”. La docente tornerà a Ragusa il 16 e 17 Aprile 2023.