Rissa tra migranti a Vittoria tra ospiti di due comunità: 7 denunciati

Nella tarda serata del 19 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 2, in contrada Capraro, a seguito di una violenta rissa scoppiata tra alcuni giovani di nazionalità bangladese, ospiti delle comunità “Libeccio” e “Gerico”.

All’arrivo delle pattuglie, alcuni dei protagonisti tentavano di allontanarsi, mentre altri venivano separati con l’intervento congiunto dei Carabinieri e di una squadra del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Viste le condizioni di alcuni partecipanti, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto.

Altri giovani coinvolti si sono successivamente presentati al pronto soccorso per ricevere cure mediche. Dopo un’attenta attività di identificazione, anche grazie al supporto dei mediatori culturali, i militari sono riusciti a risalire a tutti i partecipanti alla lite: U.R. (classe 2002), M.R. (1993), R.M.M. (1991), H.M.K. (2000), M.M.P. (1995), M.H. (1993) e R.S. (1998).

La rissa sarebbe scaturita per futili motivi, ma ha comunque provocato diverse ferite e contusioni. Tutti i giovani, dopo le cure mediche, sono stati dimessi con prognosi di 10 giorni.

Ultimate le formalità di rito, i Carabinieri hanno denunciato i sette protagonisti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente con l’accusa di rissa aggravata.

