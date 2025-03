Rissa in condomino a Vittoria: due persone in ospedale

di Francesca Cabibbo – Rissa condominiale nel quartiere Forcone a Vittoria. Alcuni vicini di casa sono venuti alle mani in una palazzina nel popoloso quartiere di periferia. I motivi dell’alterco sarebbero legati a dissapori e contrasti legati alla coabitazione e alla condivisione di spazi comuni e hanno visto contrapporsi due nuclei familiari. Sono intervenuti i carabinieri, coadiuvati dalla Polizia. Alcune persone sono state condotte in caserma e identificate, in attesa dei provvedimenti del magistrato di turno. Si tratterebbe di quattro persone e tra questi ci sarebbe anche un minorenne. Due persone, tra cui un ventiduenne, sono finite in ospedale. Per loro, nulla di grave: solo ammaccature e qualche sospetta lesione. L’episodio si è verificato in via Fosse Ardeatine, nei pressi di via Dell’Acate.



© Riproduzione riservata