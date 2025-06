Rissa in piazza del Popolo a Vittoria, Aiello: “Chiederò al questore le espulsioni dal Comune”. Nostra intervista

Rissa nella notte in piazza del Popolo a Vittoria. Testimone, anche se a distanza, il sindaco della città, Francesco Aiello, che abita nella zona. “Sono stato svegliato nella notte, intorno all’una, dalle grida che provenivano dalla piazza – spiega il primo cittadino – mi sono alzato e sono andato a una finestra che permette una buona visuale sulla piazza. Ho visto a distanza il movimento di decine di persone, ho capito che si trattava di una rissa. Ho chiamato subito il comandante dei vigili urbani che, a sua volta, ha allertato le forze dell’ordine che svolgono il servizio notturno. Poco dopo però le persone presenti in piazza si sono dileguate”.

Secondo quanto si è appreso, i carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la piazza ormai vuota. Le persone che erano venute alle mani si sarebbero allontanate quasi subito, proprio per sfuggire a un temuto intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato le indagini. Nessun testimone diretto dell’accaduto, ma il comune ha le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Vi sono anche numerose telecamere di negozi e attività commerciali, compreso una banca. I carabinieri le stanno acquisendo e potrebbero essere decisive per individuare i protagonisti e i responsabili della rissa. Si tratterebbe soprattutto di immigrati. “Metteremo le immagini delle telecamere a disposizione delle forze dell’ordine – ha detto il sindaco – quanto accaduto mi preoccupa, così come preoccupa moltissimi miei concittadini. Chiederò al Questore provvedimenti di espulsione dal comune delle persone eventualmente responsabili”.

Aiello dà anche diverse chiavi di lettura dell’accaduto. “Strano che questo episodio si sia verificato a poche ore dal referendum. È possibile che questo episodio finisca per spostare dei voti ?” Altro tema è quello della sicurezza urbana. “Abbiamo un organico della Polizia locale di 32 o 33 agenti. Troppo pochi. Ricordo che vittoria aveva in anni passati un organico di 102 vigili urbani. La città ha bisogno di essere presidiata, ha bisogno di sicurezza. Circa un anno fa ho chiesto al ministero dell’Interno una deroga per la possibilità di assumere 30 vigili urbani. Non ho ancora ricevuto nessuna risposta”. foto tratta da video su Facebook

