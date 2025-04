Risparmia per 10 anni per comprare una Ferrari da 250mila euro ma la sua auto prende fuoco in autostrada un’ora dopo la consegna

Honkon, produttore musicale giapponese membro del collettivo Chocorabi, aveva appena coronato un sogno coltivato per dieci lunghi anni: mettere le mani sul volante di una Ferrari 458 Spider bianca dal valore di 250.000 euro. Ma la gioia del traguardo si è trasformata in un incubo in meno di sessanta minuti.

Pochi istanti dopo aver ritirato l’auto dai concessionari di Tokyo, Honkon si è avventurato lungo la tangenziale che circonda la capitale giapponese. Era il momento della prima vera prova su strada, da condividere con i suoi fan sui social. Improvvisamente, però, un fumo denso ha avvolto la carrozzeria scintillante: la Ferrari era in fiamme.

Con freddezza e sangue freddo, il produttore è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo, mentre il rogo si propagava con violenza. «Avevo davvero paura che l’auto esplodesse» ha raccontato in un video postato sui suoi canali, «credo di essere l’unico in Giappone ad aver vissuto un’esperienza del genere».

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che in circa venti minuti hanno domato l’incendio. Di quella che fino a pochi attimi prima era un’elegante supercar, è rimasto poco più del paraurti anteriore. Numerosi passanti hanno filmato la scena, increduli di fronte a quel morto spettacolo di fiamme e lamiera fusa.

Ora la polizia locale ha aperto un’indagine per determinare le cause dell’incendio. Sarà accertato se si sia trattato di un difetto meccanico, di un cortocircuito o di cattiva manutenzione. E, dettaglio non secondario, non è ancora chiaro se la vettura fosse coperta da polizza assicurativa adeguata: un elemento che potrebbe complicare ulteriormente il già drammatico bilancio economico del giovane musicista, come sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

A fianco a questa storia, un curioso episodio parallelo arriva dall’Europa: una Porsche 911 in fiamme, dove un disperato automobilista ha tentato di spegnere le fiamme spruzzando… una bevanda energetica. Due racconti diversi, ma entrambi a ricordarci che il sogno di ogni appassionato di supercar può trasformarsi in un attimo in un inaspettato disastro.

