Riscaldamenti e nuovi corpi illuminanti all’ex Convento della Croce a Scicli, meta turistica del Val di Noto

Si tratta di un intervento di efficientamento energetico che porterà a non essere fruibile al pubblico l’immobile solo per un periodo ristretto. Previsioni di chiusura, quindi, fino a metà del mese di dicembre. L’ex Convento della Croce attualmente è chiuso alle visite ed agli eventi culturali. E’ stato deciso per rifare il look. Stavolta non si tratta di lavori di consolidamento o di messa in sicurezza bensì di lavori che andranno a migliorare l’impianto di illuminazione esterno ed interno all’immobile quattrocentesco, da alcuni anni parte integrante del Parco Cava Ispica. La Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa con il placet dell’Assessorato regionale al ramo sta curando i lavori per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione interno ed esterno e per installare un sistema di riscaldamento capace di mantenere una temperatura ideale all’interno del complesso storico-culturale.

A seguire da vicino i lavori il geometra Bartolo Rivillito, direttore dei lavori in forza alla Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa.

“E’ un lavoro che si ritiene importante – spiega – la ditta incaricata è in fase avanzata nella posa in opera avendo già quasi pronta la parte destinata alla installazione delle nuove linee elettriche. Un intervento necessario per garantire più luce all’interno ed all’esterno del complesso monastico e per mantenere costante il livello di temperatura all’interno dell’ex Convento anche in considerazione del fatto che presto, in un’ala dell’immobile, una sorta di galleria d’arte sulla cui concretizzazione si sta lavorando. I lavori rientrano nel primo lotto di finanziamento e sono destinati all’efficientamento energetico, motore oggi nella gestione dei siti culturali per un ottimale mantenimento delle opere che vanno ad essere installate”.