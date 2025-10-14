L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Ripartire dal calcio per dire no all’odio: il messaggio del Centro Namastè
14 Ott 2025 10:01
Scicli non vuole questo. Vuole condividere e vivere quel progetto di accoglienza e di integrazione proposto dal Centro Namastè per giovani immigrati fra minori e fra chi lavora. Attualmente sono impegnati in sedute di allenamento nello sport più amato al mondo, il calcio. Allo stadio “Ciccio Scapellato” si ritrovano attorno ad un pallone e sotto la guida di un tecnico preparatore: potrebbe uscire da questo progetto qualche bel giocatore da impiegare in squadra. C’è tutta la volontà della società cremisi che sta aiutando in questo percorso i giovani del Centro Nemastè ai quali ha fatto pervenire la solidarietà per il grave atto delinquenziale cui sono stati fatti oggetto due notti addietro in via Fiumillo.
Oggi è necessaria un’azione di pulizia del territorio con una bonifica dalle mele marce.
“Innumerevoli volte abbiamo denunciato che la situazione in città, in merito alla sicurezza, è alquanto critica – è l’appello del consigliere di Libertà Popolare, Peppe Puglisi – in questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l’azione delle istituzioni a cui crediamo. Lodevole l’impegno delle forze dell’ordine ma servono interventi concreti: principalmente aumento di uomini e mezzi per le Forze dell’ordine al fine di garantire maggiore sicurezza in città. Pertanto invito il primo cittadino a mettere in campo tutto quello che è in suo potere per la sicurezza dei suoi cittadini. Invito tutti i consiglieri comunali a un confronto per trovare una linea comune a difesa della nostra città, a sostenere ogni iniziativa utile, seria e costruttiva per sostenere legalità assoluta e sicurezza in città, nel massimo rispetto istituzionale e democratico, con piena collaborazione e sostegno verso la Procura e le nostre forze dell’ordine”.
