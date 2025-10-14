Ripartire dal calcio per dire no all’odio: il messaggio del Centro Namastè

Scicli non vuole questo. Vuole condividere e vivere quel progetto di accoglienza e di integrazione proposto dal Centro Namastè per giovani immigrati fra minori e fra chi lavora. Attualmente sono impegnati in sedute di allenamento nello sport più amato al mondo, il calcio. Allo stadio “Ciccio Scapellato” si ritrovano attorno ad un pallone e sotto la guida di un tecnico preparatore: potrebbe uscire da questo progetto qualche bel giocatore da impiegare in squadra. C’è tutta la volontà della società cremisi che sta aiutando in questo percorso i giovani del Centro Nemastè ai quali ha fatto pervenire la solidarietà per il grave atto delinquenziale cui sono stati fatti oggetto due notti addietro in via Fiumillo.

Oggi è necessaria un’azione di pulizia del territorio con una bonifica dalle mele marce.

“Innumerevoli volte abbiamo denunciato che la situazione in città, in merito alla sicurezza, è alquanto critica – è l’appello del consigliere di Libertà Popolare, Peppe Puglisi – in questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l’azione delle istituzioni a cui crediamo. Lodevole l’impegno delle forze dell’ordine ma servono interventi concreti: principalmente aumento di uomini e mezzi per le Forze dell’ordine al fine di garantire maggiore sicurezza in città. Pertanto invito il primo cittadino a mettere in campo tutto quello che è in suo potere per la sicurezza dei suoi cittadini. Invito tutti i consiglieri comunali a un confronto per trovare una linea comune a difesa della nostra città, a sostenere ogni iniziativa utile, seria e costruttiva per sostenere legalità assoluta e sicurezza in città, nel massimo rispetto istituzionale e democratico, con piena collaborazione e sostegno verso la Procura e le nostre forze dell’ordine”.





