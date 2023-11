Rimasto in bilico fra la strada ed il burrone. Illeso il camionista alla guida del mezzo. Incidente a Cava d’Ispica.

Incidente autonomo, stamattina, a Cava d’Ispica sulla strada provinciale che conduce nel centro abitato di Modica. A rimanerne vittima un camionista che era alla guida del suo mezzo quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuoristrada andando ad impattare contro il muro di delimitazione fra la sede stradale ed il terreno limitrofo che mostrava un forte dislivello.

Per mera fortuna il mezzo si è fermato proprio su questa parte della carreggiata rimanendo in bilico sul muro e non finendo nel burrone sottostante. Tanta paura e preoccupazione per l’autista del camion che è uscito illeso dall’incidente dopo essere riuscito a lasciare l’abitacolo e portarsi in salvo. Per rimettere sulla carreggiata il camion sono intervenuti i vigili del fuoco che, con una autogru, hanno tolto il pericolo. Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale di Modica. Sempre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la parte del tratto stradale in cui si è verificato l’incidente. Di aiuto anche alcuni automobilisti in transito che hanno aiutato l’uomo a lasciare il mezzo e mettersi in salvo.