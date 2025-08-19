Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato il dolore in speranza all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove nei giorni scorsi è stato effettuato un prelievo di organi su un uomo di 91 anni, italiano residente all’estero ma in vacanza come ogni anno nel Ragusano. Si tratta del più anziano donatore d’organi in Sicilia, un […]
Rifiuti davanti al villaggio Ondeblu di Marina: proteste dei residenti contro lo “scempio” estivo
19 Ago 2025 15:09
Ogni anno la stessa storia: a pochi passi dal villaggio Ondeblu, i bidoni dell’immondizia vengono collocati lungo la strada, anziché all’interno del camping.
Una situazione che si ripete puntualmente durante il mese di agosto e che provoca disagi e indignazione tra i residenti e i villeggianti. I cassonetti, posizionati sul marciapiede, ostacolano l’ingresso pedonale dei condomini e rendono il passaggio poco decoroso per i numerosi turisti che percorrono quella via.
Cassonetti davanti al marciapiede: disagi e odori
«Uno scempio che offende il decoro urbano – denunciano i residenti – costretti ogni giorno a convivere con odori sgradevoli e rifiuti davanti casa, mentre nessuno sembra intervenire per risolvere il problema».
Il malcontento cresce, e in molti chiedono l’intervento immediato delle autorità competenti per spostare i bidoni all’interno del camping, come previsto, garantendo così rispetto per l’ambiente e per chi vive o trascorre le vacanze nella zona.
