Rifiuti davanti al villaggio Ondeblu di Marina: proteste dei residenti contro lo “scempio” estivo

Ogni anno la stessa storia: a pochi passi dal villaggio Ondeblu, i bidoni dell’immondizia vengono collocati lungo la strada, anziché all’interno del camping.

Una situazione che si ripete puntualmente durante il mese di agosto e che provoca disagi e indignazione tra i residenti e i villeggianti. I cassonetti, posizionati sul marciapiede, ostacolano l’ingresso pedonale dei condomini e rendono il passaggio poco decoroso per i numerosi turisti che percorrono quella via.

Cassonetti davanti al marciapiede: disagi e odori

«Uno scempio che offende il decoro urbano – denunciano i residenti – costretti ogni giorno a convivere con odori sgradevoli e rifiuti davanti casa, mentre nessuno sembra intervenire per risolvere il problema».

Il malcontento cresce, e in molti chiedono l’intervento immediato delle autorità competenti per spostare i bidoni all’interno del camping, come previsto, garantendo così rispetto per l’ambiente e per chi vive o trascorre le vacanze nella zona.

