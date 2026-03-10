Rifiuti abbandonati a Marina di Modica: controlli, denunce e multe fino a 18 mila euro

Controlli e denunce per abbandono di rifiuti a Marina di Modica. L’amministrazione comunale ha intensificato l’azione di contrasto contro uno dei fenomeni più diffusi e dannosi per l’ambiente: lo smaltimento illecito di rifiuti urbani e speciali.

Nell’ambito di servizi mirati predisposti dall’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro con il supporto della Polizia Locale, sono state accertate numerose violazioni al Testo Unico Ambientale nelle aree di contrada Ciarciolo a Marina di Modica e nella zona ASI, luoghi che erano stati recentemente interessati da interventi di bonifica da parte dell’Ufficio Ecologia del Comune.

Le verifiche sono state condotte con servizi di monitoraggio e appostamenti in diversi orari della giornata, anche nelle ore notturne, da parte della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale. L’attività ha consentito di individuare diversi responsabili dell’abbandono di rifiuti, tra cui materiali urbani e rifiuti speciali, in alcuni casi anche pericolosi.

Alcuni dei trasgressori, residenti anche nei comuni limitrofi, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per reati di natura penale. Il Comune ricorda che l’abbandono di rifiuti non è solo una violazione amministrativa ma, nella maggior parte dei casi, un vero e proprio reato penale. Le sanzioni previste sono molto pesanti: multe da 1.500 a 18.000 euro per i privati e per le imprese arresto da sei mesi a due anni e ammende da 3.000 a 27.000 euro.

In alcune circostanze sono previste anche sanzioni accessorie, come il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro del veicolo utilizzato per scaricare i rifiuti. Nei casi più gravi, come l’abbandono di rifiuti pericolosi, può scattare l’arresto in flagranza. L’attività di monitoraggio continuerà anche nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree più colpite dal fenomeno, mentre parallelamente proseguiranno gli interventi di bonifica e le campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

