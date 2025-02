Rifacimento di Piazza Cavour a Scoglitti: consegnati i lavori

Un passo significativo è stato compiuto per il restyling di Piazza Cavour, uno dei luoghi simbolo della movida estiva a Scoglitti: sono stati consegnati i lavori all’impresa appaltatrice.

Il Comune ha intercettato 1.250.000 euro grazie a un emendamento alla Finanziaria regionale. L’intervento mira a coniugare modernità e rispetto per la tradizione, trasformando Piazza Cavour in un luogo accogliente per momenti di relax, socializzazione e movida.

L’assessore Nicastro ha dichiarato: “Questo progetto restituirà a Scoglitti uno spazio centrale ancora più vivibile, migliorando la qualità della vita per cittadini, famiglie, giovani e turisti.”

Il progetto è stato sviluppato sotto la guida dell’architetto Arcangelo Mazza e degli uffici diretti dall’architetto Rosario Cultrone.

