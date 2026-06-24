Rientro dal concerto di Geolier finisce in tragedia: schianto in galleria, un morto e una bambina ferita

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Tragico incidente stradale nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’interno della galleria di Taormina. Il bilancio è di un morto e di una bambina rimasta ferita.

Il sinistro si è verificato intorno alle 2.30 al chilometro 37,700 in direzione Catania, in un tratto autostradale particolarmente critico per la circolazione notturna.

Secondo una prima ricostruzione, un autobus che aveva trasportato spettatori di ritorno dal concerto di Geolier a Messina sarebbe rimasto in panne all’interno della galleria. Il mezzo, nel tentativo di raggiungere una piazzola di sosta o la corsia di emergenza, si sarebbe fermato sulla corsia di marcia, restando bloccato all’interno del tunnel.

Pochi minuti dopo, una Fiat Sedici sopraggiunta da dietro ha centrato violentemente la parte posteriore dell’autobus, in un impatto devastante.

MUORE UN UOMO DI 30 ANNI, FERITA LA FIGLIA

Nell’impatto ha perso la vita sul colpo il conducente dell’auto, un uomo di 30 anni residente nel Catanese. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono risultati inutili a causa della gravità delle lesioni riportate.

A bordo del veicolo viaggiava anche la figlia piccola, rimasta ferita. La bambina è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza al Policlinico di Catania, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita, ma restano sotto stretto monitoraggio medico.

SOCCORSI E VIABILITÀ

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Le operazioni si sono concentrate sul soccorso ai feriti, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale in direzione Catania tra Taormina e Giardini Naxos è stato temporaneamente chiuso e successivamente riaperto al traffico. È stata inoltre revocata l’uscita obbligatoria precedentemente disposta allo svincolo di Taormina.

INDAGINI IN CORSO

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione le cause dell’incidente e verificare la dinamica del guasto all’autobus e del successivo impatto. Gli accertamenti sono in corso per definire eventuali responsabilità e ricostruire ogni fase della tragedia.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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