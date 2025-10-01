Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Riconversione Versalis, Ragusa resta indietro: dubbi su lavoro e indotto
01 Ott 2025 06:08
RAGUSA – Mentre Priolo sembra accelerare verso la nascita della sua nuova bioraffineria, Ragusa resta in attesa: l’area locale è ancora nella fase di progettazione del progetto di riconversione di Eni-Versalis, e sul tavolo si alzano voci che chiedono garanzie concrete per il lavoro e l’indotto cittadino.
A Palermo si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Eni-Versalis, Regione Siciliana e sindacati (Cgil, Fiom, Filctem), durante il quale è stata sollevata da Ragusa una questione centrale: «Se Priolo ha potuto spostare in avanti la data di completamento – da maggio 2029 a dicembre 2028 – per Ragusa siamo ancora alla fase progettuale» ha ricordato la segretaria regionale della Cgil, Gabriella Messina.
Dal versante sindacale l’appello è chiaro: durante le varie fasi di riconversione, non basta promettere che non si farà ricorso a strumenti come gli ammortizzatori sociali per i lavoratori diretti — come del resto è stato dichiarato — ma serve chiarezza sulle ricadute reali, soprattutto sull’indotto locale, che rischia di rimanere terra di nessuno.
A rappresentare l’interesse della città è la sigla locale della Cgil, insieme alle controparti nazionali: durante l’incontro sono intervenuti tra gli altri Filippo Scollo (Filctem Ragusa) e le strutture sindacali regionali.
Da parte dell’Amministrazione e della Regione, l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha aggiornato gli interlocutori a un nuovo incontro da tenersi entro un mese, dando il tempo necessario per studiare, perfezionare e rispondere alle richieste di Ragusa.
Per Ragusa, il nodo non è solo industriale, ma sociale e ambientale. La riconversione promossa da Eni-Versalis è ambiziosa: siamo davanti a investimenti che superano il miliardo, con l’obiettivo di trasformare le aree classiche del petrolchimico in motori bio-industriali, con la promessa di “zero emissioni di CO₂” e demolizioni controllate per eliminare elementi ad alto impatto visivo.
Ma per la città iblea, queste cifre non bastano. La popolazione non vuole solo annunci: vuole sapere chi lavorerà, con quali contratti, quale sarà la sorte delle maestranze esistenti e quanto l’economia locale potrà davvero beneficiare della trasformazione.
