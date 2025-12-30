Ricercato per rapina a mano armata, bloccato allo sbarco del catamarano per Malta

Latitante della provincia di Catania intercettato dalla polizia allo sbarco del catamarano per Malta. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Modica che ha arrestato di un cittadino italiano di 41 anni, originario della provincia di Catania, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova con conseguente ordine di carcerazione.

L’uomo, proveniente da Malta, è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Stato a Pozzallo, nell’area imbarchi del catamarano in arrivo dall’isola mediterranea. L’intervento è scaturito da un’intensa attività investigativa condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Modica, che aveva acquisito elementi utili a ricostruire i movimenti del soggetto e a individuarne il rientro in Italia.

Il 41enne era stato condannato per una rapina a mano armata commessa ad Ancona e, dopo aver scontato due anni di detenzione, era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Nel corso del periodo di libertà vigilata, però, si sarebbe reso più volte responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, fino a rendersi irreperibile, sottraendosi di fatto all’esecuzione della pena.

Alla luce delle reiterate violazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva emesso un’ordinanza di carcerazione, revocando il beneficio concesso. Gli agenti, una volta individuato il soggetto allo sbarco del catamarano proveniente da Malta, lo hanno fermato e accompagnato negli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il provvedimento.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena residua di due anni di reclusione.

