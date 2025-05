Riccardo Schininà nuovo segretario del circolo di Ragusa del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Ragusa ha un nuovo segretario cittadino: Riccardo Schininà è stato eletto oggi per acclamazione nel corso del congresso del circolo ibleo. Una scelta condivisa e significativa che segna l’inizio di una nuova fase per il PD locale, con l’ambizione di ritessere il rapporto tra partito, territorio e cittadini.

Nel suo intervento introduttivo, Schininà ha delineato le motivazioni alla base della sua candidatura, evidenziando la necessità di una svolta di fronte ai grandi temi del nostro tempo. “Non possiamo più permetterci di restare fermi – ha detto –. Di fronte a crisi internazionali, regressioni democratiche, disuguaglianze crescenti ed emergenze climatiche, non bastano più l’indignazione e lo sconcerto. Le forze progressiste hanno la responsabilità di agire per il cambiamento”.

Una responsabilità che, per il neo segretario, nasce dalla consapevolezza maturata anche durante la recente campagna elettorale: “Non mi muove nostalgia né voglia di rivincita – ha dichiarato –, ma il senso del dovere. Se non ripartiamo dai fondamentali, la politica rischia di diventare irrilevante”.

I “fondamentali”, secondo Schininà, sono il partito, le persone, il territorio, i circoli. E proprio su questi pilastri intende costruire la sua segreteria: “Credo profondamente nella necessità di rilanciare il nostro Partito qui a Ragusa – ha sottolineato –. Un Partito che torni a essere una comunità politica, non solo un apparato. Che torni a parlare con le persone, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda. Dobbiamo capire i bisogni reali e tradurli in azione politica”.

Pur tracciando una netta discontinuità, Schininà ha voluto ringraziare Peppe Calabrese per l’impegno profuso negli anni precedenti. Il suo progetto guarda avanti, ma riconosce il valore di chi ha lavorato prima di lui.

Al termine del congresso, Schininà ha ringraziato l’assemblea e rinnovato il suo impegno nel Partito: “Ci ho creduto da ragazzo, ci credo ancora oggi. Ho fiducia nel PD e spero che il PD possa avere fiducia in me”.

Immediate le congratulazioni da parte del segretario uscente Peppe Calabrese, dell’onorevole Nello Dipasquale e del segretario regionale Anthony Barbagallo, che hanno augurato buon lavoro al nuovo segretario e alla comunità democratica ragusana.

