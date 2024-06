Resta in carcere il ‘corriere’ vittoriese che trasportava 108 chili di hashish

Cento e otto chili di hashish in macchina e 10.000 euro nel borsello. Resta in carcere Giuseppe Giordanella, 46 anni, pluripregiudicato di Vittoria, ma che da qualche tempo risiedeva a San Donato Milanese. Era stato fermato sabato al quartiere Forcone di Vittoria mentre transitava con una Audi Q3 presa a noleggio; si era innervosito alla vista di una pattuglia di polizia e aveva spinto il piede sull’acceleratore. Fermato, era stato identificato e, noto anche per reati penali in materia di stupefacenti, era stato sottoposto a controllo personale e dell’autovettura.

La droga

Nel bagagliaio, 108 panetti da un chilo l’uno di hashish. Era stato quindi arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato (Squadra Mobile e commissariato). Ieri, assistito dal suo legale, l’avvocato Daniele Scrofani, Giordanella è comparso davanti al gip che ha convalidato l’arresto e confermato la custodia in carcere. Ha ammesso sostanzialmente che stava trasportando la droga e che i 10.000 euro, tutti in banconote da 50 euro, rinvenuti dentro il suo marsupio erano il suo compenso, senza aggiungere altro. La droga, stando alle stime degli inquirenti avrebbe prodotto un profitto di oltre 2 milioni di euro.

© Riproduzione riservata