Resta coinvolta in un incidente e si scopre che guidava senza patente. Denunciata donna a Modica

Guidava senza patente ma è stata scoperta perchè ha fatto un incidente. L’episodio si è verificata a Modica: è stata denunciata, infatti, una donna di 38 anni che è rimasta coinvolta in un incidente in corso Vittorio Emanuele, a Modica Alta. La donna, infatti, non è stata in grado di esibire il documento.

Dopo tutti gli accertamenti effettuati dalla polizia locale, si è scoperto che era senza patente perchè, l’anno precedente, gli era stata revocata per guida in stato di ebbrezza.

Nonostante tutto, continuava a guidare come se niente fosse.