Troppe persone ad attendere i bus navetta per la Fiera Agroalimentare di Ragusa e, in assenza di apposite delimitazioni, non è mancata la ressa e si è quasi sfiorata la rissa. Ciò ha spinto gli organizzatori a prendere tempestivi provvedimenti chiedendo alla ditta che si sta occupando del trasporto, di incrementare il servizio attraverso un altro bus navetta. Ma in molti, piuttosto che attendere, hanno deciso di raggiungere la fiera direttamente a piedi, tramite la strada Ragusa – Chiaramonte. Molte famiglie con passeggini e per una parte del tragitto un po’ di rischi visto il transito delle automobili.

Il ritorno del sole ha permesso alla fiera di avere grande partecipazione di pubblico, molto attesa dagli organizzatori che hanno operato il più possibile per cercare di offrire una fiera che non si distaccasse molto da quella del passato. Intanto stamani si è svolta la premiazione dei migliori capi di bestiame presenti in fiera, nel corso di una cerimonia con le autorità, presentata dalla giornalista Cinzia Vernuccio. Per la razza modicana primo premio per l’azienda Floridia Giovanni di contrada Scorsone, secondo e terzo premio per azienda Bocchieri Francesco. Per la razza pezzata rossa italiana, primo e secondo premio per Antoci Vincenza, terzo per Pisana Giovanni.