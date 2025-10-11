“Respira, vivi, sorridi”: a Comiso la Settimana della Salute Mentale e del Benessere

Nell’ambito della Settimana della Salute Mentale e del Benessere, promossa dal Lions International – Distretto 108Yb Sicilia, si è tenuto mercoledì 8 ottobre presso l’Auditorium “Carlo Pace” di Comiso l’incontro dal titolo “Respira, vivi, sorridi”.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Comiso Terra Iblea, presieduto da Rosario Alescio, ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente e delle emozioni.

Richiamando la definizione di salute dell’OMS — “non soltanto assenza di malattia, ma uno stato di benessere fisico, mentale e sociale” — l’evento ha proposto una riflessione profonda sul concetto di salute come equilibrio armonioso tra le diverse dimensioni della persona.

Durante l’incontro, che ha combinato momenti teorici, motivazionali e pratici, si è parlato della connessione tra attività fisica, yoga e salute mentale, offrendo anche esperienze concrete replicabili nella quotidianità.

Dopo i saluti introduttivi e l’intervento del presidente Alescio sul valore del servizio Lions e sull’impegno verso la comunità, è intervenuta la dottoressa Antonella Nifosì, docente all’Università di Pisa e club manager del centro fitness “Base Club” di Comiso.

La relatrice ha sottolineato come “la salute mentale non può essere disgiunta dal benessere fisico: educare al movimento e alla consapevolezza del corpo significa promuovere prevenzione, equilibrio e qualità della vita”, ringraziando il Lions per l’occasione di confronto “su temi di grande attualità e rilevanza sociale”.

A seguire, la maestra di Hatha Yoga e operatrice olistica Laura Rapicavoli ha coinvolto il pubblico in una dimostrazione pratica di yoga e respirazione consapevole, ricordando che “il benessere nasce dall’armonia tra corpo e mente. Attraverso lo yoga possiamo favorire calma, concentrazione e resilienza interiore. Iniziative come questa sono fondamentali per diffondere una cultura del benessere integrato e della cura di sé”.

All’incontro, oltre ai numerosi soci Lions e al presidente di Circoscrizione Gigi Bellassai, ha partecipato un pubblico attento e partecipe, a conferma dell’interesse per il tema.

Con il suo titolo “Respira, vivi, sorridi”, l’evento ha voluto lanciare un invito semplice ma profondo: rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana, ritrovare l’equilibrio e ascoltare se stessi.

Il motto scelto per la giornata — “A volte basta un pensiero, a volte basta ascoltare, a volte basta chiedere aiuto” — racchiude lo spirito di speranza e consapevolezza che ha animato l’iniziativa.

Il service rientra tra i progetti dell’Area Salute del Distretto Lions Sicilia e si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per la promozione del benessere individuale e collettivo.

