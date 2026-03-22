Referendum nella prima giornata ecco l’affluenza in provincia di Ragusa. Tutti i dati

Si è chiusa la prima giornata del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della magistratura, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Una consultazione senza quorum, in cui sarà decisiva la maggioranza dei voti validi espressi .

Affluenza in provincia di Ragusa

Alle ore 23, con tutte le 310 sezioni pervenute, l’affluenza in provincia di Ragusa si attesta al 35,96% (in lieve rialzo rispetto al dato precedente).

Un valore che conferma una partecipazione moderata, perfettamente in linea con le previsioni per la Sicilia, dove l’affluenza era stimata tra il 30% e il 35% .

I dati Comune per Comune

Ecco il quadro completo nei dodici Comuni della provincia, con le tre rilevazioni ufficiali:

Acate : 7,28% → 24,28% → 29,11%

: 7,28% → 24,28% → Chiaramonte Gulfi : 8,73% → 26,62% → 34,53%

: 8,73% → 26,62% → Comiso : 8,67% → 25,96% → 32,22%

: 8,67% → 25,96% → Giarratana : 9,99% → 31,85% → 41,35%

: 9,99% → 31,85% → Ispica : 9,70% → 28,38% → 34,89%

: 9,70% → 28,38% → Modica : 10,79% → 32,33% → 40,47%

: 10,79% → 32,33% → Monterosso Almo : 7,06% → 25,00% → 32,74%

: 7,06% → 25,00% → Pozzallo : 11,68% → 30,99% → 35,88%

: 11,68% → 30,99% → Ragusa (Comune) : 13,28% → 34,56% → 40,86%

: 13,28% → 34,56% → Santa Croce Camerina : 10,48% → 28,69% → 33,84%

: 10,48% → 28,69% → Scicli : 10,62% → 28,94% → 35,20%

: 10,62% → 28,94% → Vittoria: 8,26% → 24,08% → 29,47%

Dove si è votato di più (e di meno)

📈 Comune più partecipativo: Giarratana con 41,35%

con 📉 Comune con affluenza più bassa: Acate con 29,11%

Subito dietro Giarratana si collocano:

Ragusa (Comune) : 40,86%

: 40,86% Modica : 40,47%

: 40,47% Vittoria si ferma a meno del 30%

Questi centri trainano la media provinciale, mentre le percentuali più basse si registrano nei Comuni più popolosi o costieri.

Analisi: partecipazione disomogenea

Il dato complessivo del 35,96% evidenzia:

una partecipazione medio-bassa , ma significativa per un referendum;

, ma significativa per un referendum; una forte variabilità territoriale , con uno scarto di oltre 12 punti tra il Comune più attivo e quello meno partecipativo;

, con uno scarto di oltre 12 punti tra il Comune più attivo e quello meno partecipativo; una maggiore mobilitazione nei centri piccoli o medi rispetto a quelli più grandi.

L’andamento della giornata mostra una crescita costante:

mattina (ore 12): affluenza ancora contenuta

pomeriggio (ore 19): netto incremento

sera (ore 23): ulteriore consolidamento

Il confronto con i precedenti

Nei referendum costituzionali italiani:

nel 2001 votò il 34,05% degli elettori

votò il 34,05% degli elettori nel 2020 si superò il 51%

si superò il 51% nel 2016 si arrivò al 65,48%

Il dato della provincia di Ragusa, fermo al 35,96% nella prima giornata, si colloca:

in linea con i livelli più bassi storici

lontano dai referendum più “politicizzati” come quello del 2016

Questo conferma anche quanto emerso alla vigilia: una partecipazione incerta e molto legata alla mobilitazione degli elettorati .

Si vota ancora lunedì

Le urne riapriranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Il risultato finale dipenderà esclusivamente dai voti validi:

Sì → conferma della riforma

→ conferma della riforma No → bocciatura della legge

Senza quorum, anche pochi voti in più potranno risultare decisivi.

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