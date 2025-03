Reddito di Libertà: il contributo che può cambiare la vita di chi fugge dalla violenza

Ci sono battaglie che si combattono nel silenzio delle mura domestiche, lontano dagli occhi del mondo. Per molte donne, dire basta alla violenza non è solo una scelta di coraggio, ma una sfida immensa: lasciare tutto, ricominciare da zero, spesso senza un soldo e senza una rete di supporto. Ecco perché il Reddito di Libertà rappresenta molto più di un semplice contributo economico: è una possibilità reale di riprendersi la propria vita.Con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025, l’INPS ha finalmente chiarito tutti i dettagli su questa misura di sostegno fondamentale, pensata per garantire un aiuto immediato a chi sta cercando di uscire da una situazione di violenza.

500 euro al mese per un anno: chi può richiederlo e come funziona

Il Reddito di Libertà prevede un contributo massimo di 500 euro mensili per 12 mesi. È destinato alle donne, con o senza figli, che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti o dai servizi sociali.Un aspetto fondamentale è la compatibilità con altri strumenti di sostegno, come l’Assegno di Inclusione, per evitare che chi fugge da una realtà di maltrattamenti si ritrovi senza alcun aiuto. Ma la vera novità è che chi nei mesi scorsi aveva già presentato domanda senza successo per mancanza di fondi potrà riprovare: dal 5 marzo al 18 aprile 2025, le richieste potranno essere inoltrate nuovamente, e questa volta avranno la priorità rispetto alle nuove domande.

Come presentare la domanda: istruzioni passo dopo pass

La procedura è semplice e passa attraverso i Comuni, che avranno il compito di raccogliere e gestire le richieste. Se hai già presentato domanda e non è stata accolta per mancanza di fondi, puoi ripresentarla entro il 18 aprile 2025. Se invece è la prima volta che fai richiesta, dovrai attendere la fine del periodo transitorio e utilizzare il modulo SR208, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS. I Comuni possono accedere al portale INPS (www.inps.it, sezione “Prestazioni sociali dei comuni”) per verificare le domande non accolte e ripresentarle. Una volta inoltrata la richiesta, verrà rilasciata una copia con il numero originale e la data di trasmissione, per garantire trasparenza e tracciabilità.

Un aiuto che può fare la differenza: perché il Reddito di Libertà è essenziale

Per una donna che fugge dalla violenza, ogni euro conta. Troppo spesso, il timore di non potercela fare da sole diventa una barriera insormontabile, un ostacolo che le costringe a restare in situazioni di pericolo. Questo contributo è un segnale importante: nessuna deve sentirsi sola, e nessuna deve rinunciare alla propria libertà per mancanza di mezzi. Ma per funzionare, il Reddito di Libertà deve essere conosciuto e utilizzato. Se conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, condividi questa informazione: potrebbe fare la differenza tra restare intrappolate in un incubo e iniziare finalmente una nuova vita.

