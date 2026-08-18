Real Modica riparte: al via la Scuola Calcio 2026/2027 con 300 giovani protagonisti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il successo della Baby Champions è ormai consolidato, ma in casa Asd Real Modica non c’è tempo per fermarsi. La società presieduta da Stefano Di Rosa è pronta a riaprire le porte della propria Scuola Calcio per la stagione 2026/2027, dando continuità a un progetto sportivo ed educativo che in nove anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per tantissime famiglie della città.

Nove anni di crescita, da Modica Alta alla Sorda

Nata e cresciuta a Modica Alta, la Scuola Calcio Real Modica ha progressivamente ampliato la propria presenza sul territorio. Da quattro anni il progetto è approdato anche nel quartiere Sorda, negli impianti di Sportmania, in contrada Pirato, consolidando una presenza capillare e offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di vivere il calcio in un ambiente organizzato, qualificato e soprattutto attento alla dimensione educativa.

La società, nonostante la giovane età, può già contare su circa 300 tesserati. Numeri che raccontano una crescita importante e che rappresentano, allo stesso tempo, una responsabilità per chi ogni giorno lavora sul campo.

“Vogliamo formare calciatori pensanti”

A spiegare la filosofia che accompagnerà anche la nuova stagione è il direttore tecnico della Scuola Calcio Real Modica, Ciccio Di Rosa. “Siamo pronti ad accogliere i tanti bambini e ragazzi che vorranno unirsi a noi”, sottolinea, ribadendo la centralità del percorso formativo.

L’obiettivo, infatti, non è soltanto insegnare a giocare a calcio, ma contribuire alla crescita di giovani capaci di ragionare, scegliere e assumersi responsabilità. “Vogliamo formare dei calciatori pensanti e capaci di rendersi autonomi, per far sì che questa responsabilità ed autonomia sia trasferita dal campo a fuori e viceversa”, spiega Di Rosa.

Una visione che mette il risultato sportivo sullo stesso piano della crescita personale e che identifica nel calcio uno strumento educativo capace di incidere anche oltre il terreno di gioco.

Dal 2022 al 2011: spazio a bambini e ragazzi

La nuova stagione è pronta ad accogliere bambini e ragazzi, sia maschi sia femmine, nati dal 2022 al 2011, suddivisi nelle diverse categorie federali. A seguirli sarà uno staff qualificato, affiancato da giovani collaboratori chiamati a portare entusiasmo, competenza ed energia all’interno di un progetto nel quale ogni atleta dovrà sentirsi protagonista.

Il principio è chiaro: non esistono soltanto squadre e categorie, ma soprattutto persone in crescita. Ed è proprio su questa idea che il Real Modica intende costruire la propria proposta per il 2026/2027.

Famiglia e società, insieme per la crescita dei ragazzi

Accanto alla formazione tecnica, il Real Modica vuole rafforzare ulteriormente il rapporto con le famiglie. Un obiettivo che il presidente Stefano Di Rosa considera strategico per la nuova stagione.

“Un obiettivo della nuova stagione sarà quello di rafforzare il legame con le famiglie, attraverso momenti di formazione e momenti di aggregazione”, spiega il presidente. “Riteniamo fondamentale il legame tra queste due componenti educative, staff e famiglia, fondamentali per lo sviluppo psicofisico di ogni singolo atleta”.

Il progetto, dunque, punta a coinvolgere l’intero ambiente che ruota attorno ai giovani calciatori, trasformando la Scuola Calcio in uno spazio non soltanto dedicato allo sport, ma anche all’incontro, alla formazione e alla condivisione.

Tre strutture per una Scuola Calcio sempre più radicata

Le attività della Scuola Calcio Real Modica si svolgeranno in tre strutture. A Modica Alta gli allenamenti saranno ospitati nel campetto del Geodetico, mentre nella zona Sorda sarà Sportmania, in contrada Pirato, ad accogliere le attività. A completare il quadro sarà lo stadio Pietro Scollo, altro punto di riferimento per il progetto sportivo della società modicana.

Una presenza su più impianti che conferma la volontà del Real Modica di continuare a crescere e di essere sempre più vicino alle famiglie dei diversi quartieri della città.

Iscrizioni al via dal 25 agosto

Il conto alla rovescia è già iniziato. Le iscrizioni ufficiali alla Scuola Calcio Real Modica per la stagione 2026/2027 apriranno martedì 25 agosto, mentre dai primi giorni di settembre prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva.

Dopo nove anni di crescita e dopo il grande successo della Baby Champions, il Real Modica si prepara dunque a una nuova sfida. Con circa 300 tesserati alle spalle, una presenza ormai consolidata a Modica Alta e nella zona Sorda e un progetto che mette insieme calcio, formazione e famiglia, la società è pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia.

A Modica il pallone torna quindi a rotolare, ma per il Real Modica la vera partita resta quella più importante: accompagnare bambini e ragazzi nella loro crescita, dentro e fuori dal campo.

© Riproduzione riservata