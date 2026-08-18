Campanaro prende le redini del nuovo Santa Croce: al via la preparazione

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Il conto alla rovescia è finito. Il Santa Croce Soccer ha ufficialmente acceso i motori della nuova stagione e lo ha fatto oggi pomeriggio allo stadio Kennedy, dove alle 17.30 la squadra biancazzurra si è ritrovata per il primo allenamento del ritiro precampionato.

È il primo passo di un percorso che porterà il Santa Croce verso i primi appuntamenti ufficiali della stagione, dalla Coppa Italia Regionale al campionato di Promozione. Un cammino ancora tutto da costruire, ma che parte con entusiasmo, motivazioni e la voglia di dare forma a un gruppo destinato a cambiare pelle rispetto alla passata stagione.

Campanaro prende in mano il nuovo gruppo

A guidare la prima seduta è stato mister Fabio Campanaro, affiancato dal suo assistente Luca Farina. Prima di scendere sul terreno di gioco, il tecnico ha voluto rivolgere un ringraziamento ai calciatori che hanno indossato la maglia del Santa Croce nella scorsa stagione, riconoscendo il contributo e l’impegno messi a disposizione della squadra durante l’intera annata.

Un passaggio significativo, prima di aprire ufficialmente un nuovo capitolo.

Campanaro ha quindi dato il benvenuto ai nuovi elementi che entreranno a far parte del roster biancazzurro. Una rosa che non è ancora definitivamente completata e che potrebbe quindi conoscere ulteriori innesti nelle prossime settimane.

Il nuovo Santa Croce cerca subito identità

La prima fase della preparazione sarà fondamentale per costruire quella che dovrà essere la nuova identità del Santa Croce Soccer. Il lavoro dello staff non si limiterà alla componente atletica: bisognerà mettere insieme giocatori nuovi e confermati, trovare gli equilibri tra i reparti e iniziare a costruire i meccanismi di gioco.

Il tempo per conoscersi e creare sintonia non sarà infinito. Per questo il ritiro rappresenta un momento decisivo per porre le basi della stagione, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico.

Obiettivo: arrivare pronto ai primi impegni ufficiali

La preparazione accompagnerà il Santa Croce verso le prime amichevoli e, successivamente, verso gli appuntamenti ufficiali. La Coppa Italia Regionale sarà il primo banco di prova per una squadra che dovrà misurare sul campo il lavoro svolto durante il precampionato.

Poi sarà il momento del campionato di Promozione, una competizione lunga e impegnativa nella quale organizzazione, continuità e profondità della rosa possono fare la differenza.

La società lo sa bene e continua a lavorare per completare un organico che possa garantire equilibrio e competitività.

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