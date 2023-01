RE/MAX Prima Classe gratifica i propri collaboratori

RE/MAX Prima Classe per il 2023 ha messo a disposizione dei propri oltre 100 collaboratori un buono da 600 euro al fine di premiarli in maniera concreta per i grandi risultati raggiunti contribuendo ad affrontare al meglio l’aumento dei costi, primo tra tutti quello per il carburante fondamentale per svolgere al meglio l’attività di consulente immobiliare su tutto il territorio ragusano. Da anni l’azienda ha attivi degli strumenti di welfare per i propri dipendenti e da quest’anno ha allargato i benefici a tutti i professionisti affiliati. A breve si inaugurerà il sesto ufficio che avrà sede a Marina di Ragusa che, insieme alle sedi di Modica, Ragusa, Vittoria, Scicli e Pozzallo offrirà ancora maggiori possibilità agli agenti di essere presenti al servizio dei clienti. https://www.remax-primaclasse.it/carriera

