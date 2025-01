Rapina impropria e lesioni: arrestati due pregiudicati

Sono stati arrestati nel parcheggio all’aperto di un centro commerciale di Ragusa. Sono stati sorpresi dalla polizia mentre mercoledì, all’una di notte, con dei bidoni, cercavano di rubare del carburante da alcuni camion. Alla richiesta degli agenti di desistere, il gruppo avrebbe aggredito i poliziotti cercando di scappare. Uno del gruppo ci è riuscito, gli altri due sono stati arrestati.



La collutazione e le lesioni agli agenti nel tentativo di darsi alla fuga hanno fatto sì che venisse loro contestata la rapina impropria oltre alle lesioni, non il furto. I due, arrestati, quarantenni pregiudicati di origine rumena e residenti a Vittoria, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato sono comparsi assistiti dal loro legale di fiducia, l’avvocato Italo Alia, davanti al gip Eleonora Schininà per l’udienza di convalida. Il difensore ne ha chiesto la scarcerazione. Il giudice ha convalidato e disposto la custodia cautelare in carcere come richiesto dal pm di turno, Santo Fornasier.

