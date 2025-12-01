Rapina da film in Calabria: due milioni di euro sottratti e autostrada nel caos

Una rapina milionaria è stata messa a segno questa mattina sull’autostrada A3, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Il bersaglio: un furgone portavalori della società Sicurtransport. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro, destinati al pagamento di pensioni e tredicesime.

Azione fulminea e pianificata nei minimi dettagli

Il colpo, messo a segno da un commando di almeno 10 persone, è durato pochissimi minuti. I rapinatori hanno bloccato il traffico incendiando due auto lungo la carreggiata e disseminando chiodi sull’asfalto per impedire l’avvicinamento di altre vetture. Durante l’assalto sono stati esplosi colpi di kalashnikov e fucili a pallettoni, e sono state utilizzate bombe per aprire gli sportelloni blindati del mezzo.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti: i due portavalori a bordo sono sotto shock e ricoverati a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e Vigili del Fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Una tecnica consolidata e legami con la ‘ndrangheta

Secondo gli investigatori, si tratta di un commando specializzato, già attivo in altre rapine in Italia, soprattutto nella provincia di Foggia. La tecnica utilizzata è simile a quella di altre azioni criminali: blocco del portavalori, uso di armi sofisticate e esplosivi per neutralizzare la reazione degli operatori.

Non si esclude la presenza di un basista locale e l’autorizzazione dei vertici della ’ndrangheta reggina, che da sempre controllano operazioni criminali di questa portata.

Un precedente storico nello stesso punto

Il tratto di autostrada tra Scilla e Bagnara non è nuovo a rapine di questo tipo. A dicembre del 1997, un altro commando mise a segno un colpo simile al portavalori della ditta San Nicola, rubando 10 miliardi di lire, destinati anch’essi al pagamento di pensioni e tredicesime.

Le autorità continuano le indagini per identificare i responsabili e recuperare il denaro sottratto, mentre il traffico sulla A3 è stato temporaneamente bloccato per consentire i rilievi.

